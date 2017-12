Iniciativa Publicitària defensa que el poble genera entre el 20 i el 30% del PIB del país i en canvi Govern ha afavorit Soldeu fent la pista de l’Avet

Els comerciants del Pas de la Casa entenen que Saetde no hagi fet les inversions promeses a la població si no li “compensen d’alguna manera”, i creuen que Govern no ha estat equànime amb ells, “quan han preferit declarar interès nacional un projecte com el de Soldeu, en lloc de fer-ho al Pas, que generem entre el 20 i el 30% del PIB del país”, afirma el president dels comerciants, Jean Jacques Carrié. Segons diu, el pla d’inversions ideat per Saetde “és fantàstic tant per a les pistes com per al poble, a més, té el vistiplau de totes les