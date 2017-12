S'han obert 15 quilòmetres de pistes d'estil patinador i 7 quilòmetres de clàssic

Actualitzada 14/12/2017 a les 17:48

Naturlàndia ha informat que aquest dijous 14 de desembre s'ha iniciat la temporada de neu a la Rabassa. Les nevades dels darrers dies han permès obrir els 15 quilòmetres de pistes d'esquí nòrdic, la totalitat per estil patinador, i 7 quilòmetres per clàssic. Pel que fa als gruixos, en cota baixa es compta amb 15 centímetres i en cota alta 30 centímetres. L'obertura de les activitats d'esquí de Naturlàndia estava prevista per al pont de la Puríssima, però finalment la manca de neu no ho va permetre.



A banda d'esquí de fons, a la cota 2.000 de Naturlàndia també es poden practicar des d'aquest dijous la resta de les activitats relacionades amb la neu, com les raquetes, les motos de neu, els trineus i el 'minitubby'. Completen l’oferta el parc d'animals, el Tobotronc i l'aula de natura. Amb les condicions actuals de neu i les previsions d'ocupació, s’espera tenir un bon registre de visitants per les festes de Nadal.