Els cònsols “arrenquen” el compromís de Govern per fer obligatori el cens d’ADN a tots els cans a partir del març

Els comuns van aconseguir “arrencar” el compromís del Govern que modificarà el reglament sobre el cens caní per fer obligatòries les proves d’ADN i així poder “sancionar les persones que no compleixin la normativa i que perjudiquin la comunitat en general”, va dir la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, amb relació al projecte per poder identificar el gos que deixi excrements a la via pública. Segons va comentar en la roda de premsa posterior a la darrera reunió de cònsols de l’any, l’executiu s’ha compromès a modificar el reglament “abans del març de l’any vinent i ja podrem