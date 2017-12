El comú habilita diferents punts de recollida d'ampolles de cava per reutilitzar-les

L’objectiu de la iniciativa és reduir l'impacte ambiental dels residus que es produeixen durant les festes nadalenques.

Actualitzada 13/12/2017 a les 12:57

El comú d'Encamp ha informat avui que la campanya de reutilització d’ampolles de cava que es duu a terme durant les festes de Nadal comença el 15 de desembre i s’allargarà fins al pròxim 15 de gener. L’objectiu de la iniciativa és reduir l'impacte ambiental dels residus que es produeixen durant les festes nadalenques. Per fer-ho, es recomana dipositar les ampolles de cava a la deixalleria comunal, les minideixalleries i als contenidors específics que el comú d’Encamp ha distribuït per la vila. A més, es recomana llençar les ampolles amb cura perquè no es trenquin i així poder reutilitzar-les. A Encamp, es poden trobar aquests punts de recollida a l’aparcament Prat de l’Areny, a l’aparcament d’Encamp, a la cruïlla de l’avinguda Joan Martí amb el carrer de la Vena i a la cruïlla del carrer Sant Miquel amb el carrer Engolasters, i a la urbanització Vila del Sol, a la carretera de Vila.