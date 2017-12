El pessebre a l'aire lliure espera superar xifres de públic amb més de 220 figures

Canillo va inaugurar ahir la novena edició del seu pessebre a l’aire lliure amb unes 220 figures repartides per tot el poble. El cònsol major, Josep Mandicó, va valorar la proposta com “un atractiu consolidat de les festes a la parròquia”. Els membres del comú van protagonitzar la tallada de cinta en una jornada en què tots els escolars de la parròquia van visitar el singular betlem, que representa figures humanes i animals a mida real i que es podrà visitar fins al gener. Mandicó va subratllar que s’hi poden trobar oficis antics d’alta muntanya.

El cònsol va mostrar-se satisfet per