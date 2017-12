El cònsol destaca que els ingressos corrents superaran les despeses però la societat no pot assumir el retorn dels préstecs

Els números de Naturlandia milloren aquest any, però el resultat no és suficient perquè el comú no hi hagi de posar diners. El cònsol major lauredià assenyala que els comptes del 2016 s’han tancat en negatiu perquè les despeses han estat superiors als ingressos, però aquest exercici la tendència canvia. Josep Miquel Vila remarca que “tal com anem, que ja tenim molta xifra avançada i em puc equivocar, és molt probable que els ingressos siguin superiors a les despeses, i això no havia passat mai a Camprabassa”, i insisteix que es tracta d’una situació excepcional perquè “serà el primer any