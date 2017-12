Els veïns de l'Aldosa proposen una reunió de poble per l'ETR

Actualitzada 05/12/2017 a les 06:57

Pilar Màrquez Ambròs Andorra la Vella

La plataforma contrària a situar l’estació transformadora (ETR) als terrenys de la Gonarda de l’Aldosa ha proposat als responsables del quart poder realitzar properament una reunió de poble a l’Aldosa per fer una exposició dels seus motius i comprovar si tenen el suport de la majoria dels veïns, sobretot si acaben decidint emprendre accions legals.

El portaveu de la plataforma, Javier Iriarte, reitera que divendres passat van demanar formalment reunir-se amb els grups parlamentaris i que actualment preparen la redacció d’una carta en què els exposaran els motius pels quals s’oposen al projecte, que són principalment tres: la proximitat dels habitatges al futur equipament, l’estat del camí forestal per on haurien de passar les màquines de la construcció, i el perill de despreniments a la zona del turó. Iriarte va expressar que es decidirà emprendre o no accions legals un cop es disposi “d’informació precisa del projecte”, com per exemple la distància exacta que hi haurà de l’equipament als habitatges.