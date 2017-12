“Per ser cap de Govern juga en contra la meva edat”

Complirà el compromís al capdavant del comú però no descarta optar a liderar l’executiu més enllà del 2019, i admet que l’experiència és un grau però també limita les opcions

Torna a reivindicar el casino com a atractiu per a la capital i apunta a optar en uns anys a cap de Govern perquè li agrada treballar per a la ciutadania i per al país, en declaracions a la ràdio del Diari.



Els Pouets torna a estar tancat, té intenció de liquidar-lo com a aparcament?

Ja tenim les claus i és del comú a tots els efectes, i el que podria passar és que l’explotés el comú si tingués les garanties tècniques. Es pot arribar a plantejar d’obrir-lo, però si el que li hem exigit a l’empresa no ho tenim, no obrirem.