Finalitza l’obra de la nova captació d’aigua de la Peguera

Els treballs de la nova captació d’aigua potable de la Peguera, a Sant Julià de Lòria, van finalitzar ahir, un cop es va oficialitzar la recepció de l’obra per part del comú. L’actuació, projectada per solucionar els danys soferts per la torrentada de l’estiu del 2015, ha consistit a refer la captació, realitzar canalitzacions i desplaçar el punt en què s’agafa l’aigua a l’exterior de la llera del riu per tal de protegir-la de futures avingudes, tal com va informar ahir el comú a través d’un comunicat. La inversió feta ha estat d’uns 120.000 euros.

L’obra és conseqüència dels efectes dels