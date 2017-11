El comú aprova un pressupost pel 2018 amb un dèficit d'1,4 milions, que cobrirà amb romanents

D'entre les inversions previstes, destaca el milió d'euros que s'invertirà per remodelar el centre esportiu.

El comú d'Ordino ha previst per a l'exercici pressupostari del 2018 uns ingressos d'11,9 milions d'euros, i unes despeses de 13,4, el que suposa un dèficit global d'1.456.674 euros. Aquest, però, no suposarà més endeutament, ja que es cobrirà amb romanents. "Ens ho podem permetre", gràcies al superàvit d'anys anteriors, ha justificat la consellera de Finances i Pressupost, Maria del Mar Coma, durant la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous al migdia. En qualsevol cas, Coma ha pronosticat que serà el darrer any amb dèficit pressupostari.



Pel que fa a les despeses, 7,6 milions són despesa corrent, 3,2 es destinen a inversió i 2,6 a actius i passius financers. Les inversions augmenten més d'un 50% respecte al pressupost del 2017, gràcies al milió de més en transferències del Govern que rep el comú, després que hagin quedat descongelades, ha explicat Coma. El milió d'euros es destina a la remodelació del Centre Esportiu d'Ordino, per renovar els vestidors i ampliar les sales.



La resta d'inversió per a aquest 2018 anirà per al nou edifici de les escoles velles (que finalitzarà la tardor vinent), la remodelació de les parades d'autobús, un aparcament a Arans, el nou projecte de la Casa de la Muntanya i 550.000 euros en inversió per a Secnoa, com a més destacades. Precisament, i pel que fa a Secnoa, es preveu una partida total d'1,4 milions, comptant inversió i cànon. No s'ha tingut en compte, de moment, la possible entrada de capital privat a l'estació, i no es farà "fins que no sigui efectiva" la compra per part d'inversors privats.



Coma també ha informat de la situació d'endeutament comunal, que a final del mandat, és a dir al 2019, es preveu que se situï en els 12,5 milions (17,5 si es té en compte Secnoa), un 153% del sostre d'endeutament, i per sota el 180% del que dicta la Regla d'Or. El 2018 es tancarà al voltant dels 13 milions, ha informat la consellera.



L'oposició s'ha abstingut a l'hora de votar el pressupost, sobretot pel fet que la despesa corrent augmenta gairebé un 6% en un any, quan l'objectiu del Tribunal de Comptes és que la xifra estigui per sota del 2%. També ha lamentat que el 41% dels ingressos s'hagin de destinar a despeses corrents, el que genera una "dependència" excessiva, ha manifestat la consellera Eva Choy.



Els inversos dels liberals no han retirat el plec de bases

D'altra banda, i pel que fa a l'evolució del concurs públic d'Arcalís, la consellera liberal Sandra Tudó ha confirmat que, d'entre els quatre interessats que han retirat el plec de bases, no hi ha els assessors amb qui el seu partit havia contactat: Mountain Peak Developments. Qui sí que ho ha fet és Joan Viladomat, soci majoritari de Saetde, ha confirmat el cònsol major, Josep Àngel Mortés. Mortés també ha informat que de moment ningú s'hi ha presentat de manera formal.

Interpel·lat pel fet que fins a quatre interessats han retirat el plec de bases, el cònsol ha assegurat que no estan sorpresos i que, en qualsevol cas, es decantaran per la proposta "més interessant". "Com més empreses s'hi presentin, millor", ha reiterat.

Finalment, Mortés també ha valorat l'eliminació del doble carril a la sortida de la Massana arran de l'accident mortal. Ha explicat que feia ja uns mesos que la Taula de Mobilitat ho contemplava, i que el següent pas ha de ser la construcció d'una rotonda just a la sortida del supermercat Dia.

