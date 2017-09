Actualitzada 29/09/2017 a les 07:00

Ordino i la Massana obriran, divendres i dissabte, les portes de La Capsa, espai de creació, per donar a conèixer el plantejament del nou curs i hi oferiran tallers gratuïts, segons el comú d’Ordino. Així, caldrà inscripció per als cinc tallers, d’il·lustració i improvisació, entre d’altres, dels dos dies. La responsable, Rosa Mujal, avança que el curs serà de “continuïtat”, refermant les disciplines actuals.