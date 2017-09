El concurs per fer la guarderia del Pas queda desert i es reformularà

La degana del Col·legi d’Arquitectes diu que les bases eren “poc clares” i que ja treballen amb el comú per fer-ne un de nou “on prevaldrà la qualitat”

El Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) va explicar que un dels motius pels quals va quedar desert el concurs per adjudicar la realització i la direcció d’obres de la nova guarderia del Pas de la Casa va ser perquè “el plec de bases era poc clar”, va dir la degana, Zaira Nadal, que també va afegir que “el fet de demanar els criteris Regenera en un país on encara som novells en aquest camp i que es necessita un certificat per poder-lo acreditar, va fer que alguns dels arquitectes es tiressin enrere. Això, i que també es va treure el