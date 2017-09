Marsol ha destacat que el nou equipament era molt necessari perquè és una zona molt deficitària d'espais de lleure

S'obre el parc de Ciutat de Valls compartit entre escola i veïns Les autoritats visiten el pati de l'escola espanyola de Ciutat de Valls per a ús públic fora de l'horari escolar. Comú Andorra la Vella

Actualitzada 26/09/2017 a les 18:41

Avui ha entrat en funcionament el nou parc de Ciutat de Valls, la renovació integral del pati de l'antiga escola espanyola, que disposa d'una zona de joc per als infants més petits, un camp per jugar a futbol i a bàsquet, una zona coberta decorada amb grafits de l'artista David Segura i, a partir de la setmana vinent, també d'una zona de jocs per als infants més grans amb gronxadors i una instal·lació en forma d'aranya.



La singularitat de l'equipament és que serà d'ús compartit entre els alumnes de l'escola andorrana i francesa, i els veïns del barri, ja que obrirà per al públic en general des de divendres a la tarda fins al diumenge a la nit, gràcies al conveni signat entre el comú d'Andorra la Vella i el ministeri d'Educació.



D'aquesta manera, s'ha aconseguit habilitar un parc "en una zona molt deficitària d'aquestes instal·lacions i una de les més poblades de la parròquia", ha destacat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol. L'objectiu, doncs, és oferir una zona de lleure per als ciutadans de la zona i, alhora, incentivar-los a escollir aquestes escoles per als seus fills. Marsol també ha remarcat que, per reformar l'espai, s'han agafat idees de les proposades al Consell d'Infants pels alumnes dels centres, que demanaven millores per al barri. "Aquest és un primer pas i continuarem millorant-lo, amb la possibilitat de col·locar murals en alguna façana", ha avançat la cònsol major.



De moment, s'ha decidit no obrir per a tot el públic les tardes entre setmana per evitar problemes de neteja, tot i que en funció de l'ús que se'n faci, no es descarta fer canvis en l'horari. Durant els caps de setmana, l'espai obrirà de 9 a 22 hores i disposarà d'un vigilant que també tindrà cura d'un nou parc que s'ha obert recentment a l'avinguda Santa Coloma, 55.



El nou espai, que ha tingut un cost de 80.000 euros i que s'ha fet amb mitjans propis del comú, es complementarà properament amb una nova plaça amb zona verda que s'habilitarà a la part de fora del centre escolar, amb un voladís que cobrirà una zona d'aparcament. Els treballs, que van ser adjudicats aquest setembre per un import de 165.000 euros, començaran en breu i s'allargaran durant tres mesos. La inauguració oficial del parc es farà un cop estigui enllestida la plaça, i amb la presència de l'alcalde de Valls, tenint en compte que enguany se celebren els 50 anys de l'agermanament entre les dues ciutats.



El nou parc s'ha pogut reformar després del tancament, fa dos anys, de l'escola espanyola de Ciutat de Valls. El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, també ha estat present en la visita a les noves instal·lacions i ha destacat el guany qualitatiu que suposarà per als alumnes de l'escola andorrana i francesa. Pel que fa a l'edifici buit, Jover ha avançat que estan estudiant diferents tipus d'usos, sempre donant prioritat a una utilitat escolar, per donar més comoditat als altres dos centres albergant algun servei complementari. La recuperació d'aquest immoble podria ser una realitat de cara al curs vinent.