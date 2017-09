La presidenta de l'entitat els ha explicat els projectes que duen a terme arreu del món

El comú rep dues representants d'una organització pro drets humans El cònsol major lauredià, durant la trobada amb els representants de l'organització ISHR, aquest dimarts a casa comuna. Comú de Sant Julià de Lòria

Actualitzada 26/09/2017 a les 19:07

El cònsol major, Josep Miquel Vila, i el conseller major de Sant Julià, Joan Visa, han rebut aquest dimarts a casa comuna la presidenta i una membre de l’organirzació ‘International Solidarity For Human Rights’ (ISHR), que promouen els drets humans a diferents ciutats de Florida, Panamà, el Canadà i Espanya.



Durant la visita, la presidenta de l’organització ISHR, Elizabeth Sanchez, ha explicat quins projectes desenvolupen arreu del món per divulgar els drets humans. En aquesta línia, Sanchez ha indicat que només un 5% de la població mundial sap que existeixen els drets humans, dels quals només un 1% els han llegit.



Des de l’organització ISHR treballen plegats amb el Miami Dade College Interamerican campus i, fins ara, ja han construït quatre places als diferents campus universitaris amb escultures que promouen algun dels 30 articles dels drets humans.



De la seva banda, el cònsol major de la parròquia els ha explicat el projecte que es va impulsar des del Govern i els comuns, el Camí saludable dels drets humans. Es tracta d’un recorregut de 26,4 km i que promou la promoció de l’exercici físic saludable, la difusió del patrimoni nacional i el respecte pels drets humans.



La presidenta de l’organització ha detallat que els agradaria que Andorra fos un país ‘Humans Rights Friendly’, ja que seria el primer estat a adherir-se al projecte. Durant la trobada també s’ha parlat d’un possible agermanament amb alguna ciutat de Miami i Sant Julià de Lòria.