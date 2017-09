Els cònsols de les parròquies d’Encamp i Escaldes-Engordany, i el director general de FEDA han signat un conveni de col·laboració per treballar conjuntament, condicionar i promocionar turísticament Engolasters.

Conveni a tres bandes per promocionar el turisme a Engolasters La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Trini Marín, el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, i el director de FEDA, Albert Moles, després de signar el conveni.

Actualitzada 20/09/2017 a les 13:47

La zona d’Engolasters és un racó amb unes característiques naturals i elements històrics que les parròquies que el configuren volen potenciar a través de l’oferta d’activitats paisatgístiques, culturals, lúdiques i esportives pensades per a tots els públics. Així ho han signat i explicat aquest dimecres al matí els cònsols de les parròquies d’Encamp i Escaldes-Engordany, Jordi Torres i Trini Marín, i el director general de FEDA, Albert Moles. La signatura del nou conveni, que s’ha fet al costat del llac d’Engolasters, té la intenció de potenciar la col·laboració entre totes tres entitats per treballar conjuntament per condicionar i promocionar turísticament l’espai.



Al llarg de l’estiu i durant tot l’any, els tres implicat ja han invertit diferents quantitats econòmiques per condicionar diverses rutes, que ja es poden fer a peu o en bicicleta. També s’ha millorat l’aparcament, s’han renovat la senyalística, s’ha instal·lat un nou punt d’informació i també nous lavabos. En el marc de potenciar la zona als vianants, també s’ha restringit l’accés de vehicles a la zona. “És un objectiu que feia temps que perseguíem i tots dos comuns ho vèiem i ho veiem molt necessari”, ha confessat Jordi Torres. La voluntat dels dos comuns i de FEDA és destinar cada any una part del pressupost, de cadascun dels implicats, perquè “de la mateixa manera que hi ha molts turistes que ens visiten per l’atractiu comercial també vinguin per l’atractiu natural que tenim”, ha dit Torres.



En aquest mateix sentit la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, ha explicat que un cop signat el conveni i feta la inversió d’aquest any, el pas següent és promocionar la zona perquè els turistes coneguin la potencialitat de l’espai. Una de les idees que ja s’està treballant és poder contractar una persona, pagada a parts iguals pel comú encampadà i escaldenc, que coordini tota la feina que es vol fer al territori així com també incrementar les hores d’obertura del punt d’informació. “És un referent molt bo perquè estàs a la muntanya però a prop del centre i les activitats estan adaptades a les famílies”.



Per la seva banda, el director general de FEDA, Albert Moles, ha reivindicat que cadascun dels membres implicats en el conveni ja fa temps que hi estan invertint diners, però que ara ha arribat el moment de fer-ho de manera conjunta. “El paper de FEDA és sumar per tenir una visió a tres bandes i més global”. Moles ha parlat d’una inversió anual que rondaria els 20.000 euros, en el cas del comú d’Encamp el pressupost que s’ha destinat enguany ha estat de 50 mil euros i en el cas escaldenc no s’ha donat una xifra concreta. Tot i això, totes tres parts estan d’acord que la inversió anirà variant en funció de les necessitats.