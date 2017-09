L'onzena edició del Grup de pares d'adolescents començarà el 26 de setembre i es tracta d'una activitat gratuïta

Les xarxes socials, principal preocupació dels pares d'adolescents La consellera de Joventut d'Escaldes-Engordany, Laura Lavado, i la psicòloga responsable de l'activitat, Assumpció Lluís. ANA / M. T.

Actualitzada 18/09/2017 a les 17:24

L'ús i l'abús de les xarxes socials i de les noves tecnologies ha desbancat el consum d'alcohol com a principal preocupació dels pares d'adolescents. Aquesta és una de les constatacions que fa la psicòloga Assumpció Lluís, responsable del 'Grup de pares d'adolescents', un cicle de xerrades organitzat pel comú d'Escaldes-Engordany que enguany arriba a la seva onzena edició i que té per objectiu donar suport als pares en l'educació dels joves. Lluís ha explicat, durant la presentació de l'activitat, que els neguits dels pares i mares d'adolescents han anat canviant al llarg d'aquesta dècada, i que actualment les principals preocupacions giren al voltant de les xarxes socials i les noves tecnologies, amb neguits relacionats amb el temps de connexió que han de permetre'ls o com evitar que puguin contactar amb persones desconegudes. Així, malgrat que pugui semblar que van a l'alça, problemes com el consum d'alcohol o l'assetjament escolar no són les principals preocupacions dels pares. Pel que fa a l'alcohol, el neguit s'incrementa quan es tracta de pares de joves d'entre 14 i 17 anys.



A banda d'aquesta qüestió, l'activitat, que arrencarà el pròxim 26 de setembre i que s'allargarà durant set sessions, també tractarà aspectes com el consum d'alcohol i drogues -que fa 10 anys ocupava la primera posició del rànquing de preocupacions-, així com la comunicació, l'educació, l'assetjament escolar, les relacions escolars o els trastorns alimentaris com l'anorèxia o la bulímia.



Assumpció Lluís també ha remarcat que, més que xerrades, es tracta d'un espai per fomentar la conversa entre els participants, per aprendre de les experiències i dels casos concrets que hi exposen els diferents pares i mares. A més, la psicòloga ha destacat que el seu objectiu és "desdramatitzar l'adolescència", ja que hi poden haver riscos, però la majoria dels joves són capaços de fer-hi front.



La iniciativa va dirigida a progenitors de joves d'entre 11 i 17 anys, i al llarg de les diferents edicions l'edat inicial s'ha avançat un any perquè "la infància cada cop és més curta". De fet, la psicòloga ha assegurat que fins i tot hi ha pares d'infants de 7 o 8 anys que s'han interessat per l'activitat.



La consellera de Joventut del comú d'Escaldes-Engordany, Laura Lavado, ha explicat que es tracta d'una activitat gratuïta, adreçada no només als pares sinó també recomanable per als professionals de l'educació. L'èxit de la iniciativa, que cada any frega el límit de 30 places disponibles, fa que des del comú demanin una inscripció prèvia i un cert compromís d'assistència. Lavado ha afegit que estan estudiant si es pot allargar l'activitat durant tot el curs escolar o fer més sessions per tal de donar cabuda a tots els interessats, tot i que de moment no hi ha res tancat.