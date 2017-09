El comú obre les inscripcions per a les activitats esportives i culturals del curs

Actualitzada 11/09/2017 a les 07:03

El comú d’Escaldes-Engordany obre aquesta setmana les inscripcions per a les activitats esportives i culturals per al curs 2017-2018 adreçades a infants, joves i adults. D’entre les novetats del programa cultural, hi ha la realització d’una introducció als joves al món de la documentació i la investigació, per descobrir el passat de la parròquia i del país, i tallers de reeducació postural dins el món de l’art. Enguany, a més, es repeteix l’activitat La Clau: apunts d’art per a adults, una introducció a l’art pensada per a persones no expertes en la matèria i que el curs passat va tenir un èxit destacable. Les escoles esportives concentren bona part de la programació esportiva de la par­ròquia. Els infants a partir de 6 anys es poden inscriure a partir d’avui a tennis, escalada i skate. A més, al pavelló del Prat Gran i al Prat del Roure s’hi farà futbol, futbol sala, bàsquet, vòlei, entre d’altres, i les activitats s’amplien per a joves entre12 i 30 anys.