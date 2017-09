La societat adjudicatària no veu motiu per trencar el contracte i diu que s’està tensant massa la corda i es pot trencar

L’advocada de l’adjudicatària de l’aparcament dels Pouets, Laura López, va explicar que si finalment el comú acaba rescindint el contracte amb ells podrien emprendre accions perquè, segons entén ella, la no entrega dels informes tècnics que falten no seria motiu suficient per optar per aquesta mesura. “Si passa això, aleshores prendríem accions legals contra la corporació, perquè aquesta és la voluntat del nostre client i evidentment aquest argument no es pot aplicar en un cas com aquest”, va defensar. López, que representa Dionis S. L., va afirmar que la primera cosa que caldrà fer abans de res és saber “per