Actualitzada 31/08/2017 a les 06:54

El Fun@Pal celebra una nova trobada, diumenge d’11 a 15, a l’estació de Pal, amb l’objectiu de recaptar diners per als Special Olympics. Per aconseguir-ho s’han preparat una sèrie d’activitats que inclouen diversos jocs, un dinar popular, castells inflables, sortejos pensats per a totes les edats i nacionalitats.