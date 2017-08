Actualitzada 28/08/2017 a les 07:02

El comú d’Escaldes-Engordany, per acord adoptat en junta de govern, ha convocat per aquest mes d’agost un concurs públic per a la compra d’una nova camioneta que es destinarà al seu departament de Medi Ambient. El termini de presentació per a les empreses interessades finalitza el proper dijous dia 7 de setembre a les 15.00 hores.