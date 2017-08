Bosc protector

Un incendi, per petit que sigui, podria tenir més conseqüències de les esperades perquè afecta la capacitat del bosc de protegir contra les allaus. Aquest és un dels punts de partida d’un projecte d’investigació andorrà sobre multiriscos i prevenció als boscos del país.

Els incendis forestals poden no ser un neguit de primer ordre en un entorn pirinenc com el del Principat, però fins i tot un petit foc de 45 o 50 hectàrees tindria riscos més enllà dels immediats i implicacions en cas d’allau de neu. Per estudiar-ne la correlació i fer-se eco dels mètodes de prevenció en la gestió forestal, experts del país, entre d’altres, participen en un projecte d’investigació sobre multirisc entre foc i allaus als boscos protectors d’Andorra. L’enginyer forestal an-dor­rà Marc Font, un dels autors de l’estudi, sosté que “davant els períodes estivals més secs” que pateix el