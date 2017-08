La minoria d'Encamp dubta de l'acord d'intencions amb Saetde

Jordi Troguet i Joan Sans qüestionen el compromís que va prendre’s fa dos anys i no creuen que es materialitzi

Els grups a la minoria d’Encamp posen en dubte que s’acabi materialitzant l’acord d’intencions entre el comú i Saetde, i són especialment crítics amb la majoria per “assegurar que desconeix” si els terrenys de Concòrdia són o no dins la concessió de Pas de la Casa-Grau Roig. La reacció sorgeix després que el cònsol major, Jordi Torres, reiterés de nou aquest mes que el comú ha donat de termini fins a final d’any per a què la societat presenti els documents que demostren que Concordia s’inclou a la concessió. La documentació que es sol·licita ha de servir per desencallar l’acord