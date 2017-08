L'animal ha estat alimentat al Centre de recuperació de fauna fins que ha guanyat pes, i avui ha estat alliberat a la zona del Pic Negre

El voltor trobat al Pas torna a aixecar el vol L'animal en el moment en què ha estat alliberat al Pic Negre ANA

Actualitzada 25/08/2017 a les 17:44

L'increment d'exemplars de voltors al Pirineu en els darrers anys ha fet que el Centre de recuperació de fauna comenci a haver d'atendre aquests rapinyaires quan es troben amb algun problema, sobretot en el cas d'exemplars joves, que abandonen massa aviat el niu, que tenen problemes per volar i buscar aliment i que són localitzats en zones urbanes. És el cas del que es va trobar fa dues setmanes al Pas de la Casa, que els agents de circulació van traslladar a un veterinari, i que al seu torn va avisar a la Unitat de fauna. Després de comprovar que l'animal no estava ferit, van intentar fer-lo volar però va retornar a la carretera. Així, va quedar confinat a les instal·lacions del Centre de recuperació de fauna, on ha estat alimentat per tal que pogués guanyar pes i forces.



Tenint en compte que el contacte amb les persones durant un temps prolongat els pot perjudicar, aquest divendres l'han traslladat fins a una zona alta i l'han alliberat a mig matí, quan l'aire és més calent i els facilita el vol. L'exemplar ha anat fent petits enlairaments fins que finalment, al voltant de les 12 del migdia, ha aixecat definitivament el vol i s'ha afegit a la mateixa ruta d'un grup de voltors que passaven per la zona.



Es tracta d'un exemplar jove, nascut aquest mateix any d'una de les 3 o 4 parelles que es té constància que nidifiquen al país. El cap de la Unitat de fauna del departament de Medi Ambient, Jordi Solà, ha explicat que és difícil comptabilitzar quants voltors hi ha a Andorra, ja poden recórrer tot el Pirineu en un sol dia.



Més de 200 animals passen pel Centre de recuperació cada any



El Centre de recuperació de fauna, situat a Santa Coloma, atén anualment entre 200 i 230 animals. El que més recuperen són cabirols atropellats, sobretot durant l'hivern que és quan la neu els fa descendir a zones més baixes. La majoria d'aquests exemplars acaben morint o sent sacrificats, tot i que actualment tenen dues cries de cabirol recuperades a finals de maig que han estat alletant i que preveuen que d'aquí a un mes puguin retornar al medi natural.



Cada any han d'atendre una trentena de cabirols, atropellats a les parròquies altes, sobretot a Canillo. L'increment d'aquests casos ve motivat pel gran augment que ha experimentat aquesta espècie al Principat i a tot el Pirineu en general durant els darrers anys. Algunes mesures per evitar aquests accidents són l'habilitació de passos de fauna a les carreteres, com ara túnels per sota la calçada o el tancament d'algunes zones per evitar que arribin a les vies.



A més, el centre acull un esparver jove que alliberaran en breu, i la setmana passada van traslladar un esparver adult al Centre de recuperació de Vallcalent de Lleida amb un problema a l'ala. Aquest any també van atendre un lloro i un eriçó, que van derivar igualment a Lleida. En aquest darrer cas, Solà ha explicat que els eriçons no són autòctons, però que darrerament n'han localitzat alguns exemplars a Ordino, que suposadament havien traslladat de la costa catalana.



El servei també atén a tot tipus de rapinyaires, aus que topen amb vidres d'edificis, o polls d'oreneta, falciot, etc. que cauen del niu.