El pla pel vial de la Peletera es presenta aquesta setmana

El comú aprovarà la modificació per iniciar les obres d’obertura del carrer

El comú preveu presentar aquesta setmana la modificació del pla provisional d’urbanisme de la par­ròquia per poder començar a treballar el projecte que ha d’obrir el carrer de la Peletera on hi ha l’escola francesa. La cònsol major, Trini Marín, va dir que la intenció de la corporació és fer-ho “a final de més. A partir d’aleshores esperarem dos mesos més, i si tot va bé ja podrem començar a negociar amb els propietaris i tirar endavant el projecte”.

La cònsol va ressaltar que aquesta obra “és molt important perquè necessitem una via que connecti amb Sant Jaume i que ara