Actualitzada 20/08/2017 a les 07:14

Una vintena de participants es van atrevir a l’Andorrans Race, una carrera d’obstacles per la parròquia, que constava de quatre punts de control en el qual s’havien “d’hidratar amb cervesa” com ells mateixos ho definien. Baixar escales ràpidament fins al riu, atravessar-lo seguint un circuit, i una baixada de cul per la muntanya, van fer als participants donar el millor de si mateixos.