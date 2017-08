Medi Ambient millorarà la totalitat dels refugis lliures de muntanya

El ministeri posa en marxa un programa per optimitzar els espais interiors i exteriors, i per fer-los eficients energèticament

El ministeri de Medi Ambient té previst posar en marxa un programa per millorar la totalitat dels refugis lliures de muntanya d’Andorra. El programa s’executarà en fases successives per a cada refugi al llarg del temps sobre la base de la disponibilitat dels edificis, la disponibilitat pressupostària del ministeri i segons la planificació que determini el Govern. L’objectiu és adaptar les característiques actuals dels 21 refugis lliures del Principat optimitzant-ne l’espai interior i exterior disponible per als munta­nyencs i els usuaris d’aquestes infraestructures, assegurant-ne unes condicions d’aixopluc, de seguretat i de confort en qualsevol època de l’any. En paral·lel, es