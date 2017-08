Actualitzada 08/08/2017 a les 06:55

El comú ha programat diverses activitats per a la diada de sant Roc, que se celebrarà a Canillo dimecres 16 d’agost. La festa començarà a les 11.30 amb un missa a l’església de sant Serni a la qual seguirà el lliurament de premis Florim la parròquia. A la tarda, a les 16.30 hores, hi haurà activitats infantils a la plaça del Prat del Riu, on a les 22.00 hores es cantaran havaneres.