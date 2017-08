Actualitzada 04/08/2017 a les 07:06

El programa d’activitats esportives per a joves a partir de 12 anys finalitza avui amb un ple absolut en totes les propostes. Cada setmana els participants han pogut gaudir d’activitats temàtiques, com ara aigua, esports, aventura, natura i descens. Segons informen des del comú, molts d’ells s’han inscrit en més d’una activitat i la impressió recollida ha estat molt positiva per part seva.