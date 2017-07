Els balls tradicionals i el de la Marratxa van quedar eclipsats quan van sortir aquestes ‘noies’, membres del comitè de festes, que van treure a ballar els polítics que presidien l’acte, a qui van aconseguir avergonyir fins que es van deixar portar pel bon ambient lauredià.

’acte central de la festa major de la parròquia va quedar eclipsat per l’entrada de les senyores que van revolucionar la plaça Major. Membres de la comissió de festes del poble ja havien anunciat dies abans que ningú es podia perdre els balls perquè hi hauria una sorpresa. Només aparèixer elles, els riures generalitzats ja demostraven que estava passant una cosa totalment inusual en un acte tan familiar com aquell. Quan les senyores van acabar el seu desastrós ball –no se sabien la coreografia, es barallaven, es pegaven al cul i fins i tot es feien una peineta–, una d’elles