Les cues dels nens, i dels no tan nens, per llançar-se a l’Aiguatronc eren força llargues. La nova atracció de la festa major va ser la sensació i es podria repetir.

Èxit absolut el que ha aconseguit la nova atracció de la festa major de la parròquia. Allò que els nois del poble van anomenar Aiguatronc, i que com el seu nom indica és un tobogan d’aigua, ha reunit desenes d’infants, de totes les edats, al carrer de Lòria. La premissa inicial era senzilla: banyador i flotador, però no tothom la complia, ja que allà s’hi van reunir nens, joves, persones grans, vestits o amb banyador, que es van llançar per l’Aiguatronc, encara que va tenir una estrena lleugerament fallida. “És el que passa quan estrenes una nova atracció com aquesta,