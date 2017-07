El comú aprova l'acord institucional per reformar les competències i transferències

Tant els consellers de Ld'A com els del PS han criticat durament el fet que la minoria no hagi tingut accés a la documentació relativa a la llei

L’última sessió ordinària abans de vacances ha servit perquè el comú d'Encamp aprovi per unanimitat l'acord institucional entre els grups parlamentaris, el Govern i els comuns. El consell de comú celebrat aquest divendres al migdia i que no ha durat més de vint minuts ha donat llum verda al text signat per les tres institucions. L'acord consta de tres punts als quals les parts es comprometen a treballar legislativament en un futur, sense especificar un termini concret. Precisament els tres punts afectats per l'acord han quedat fora del projecte de llei de competències i transferències que ja s’està tramitant per portar a debat al Consell General i acordat prèviament per la taula tripartida.



El primer punt del document vol promoure una modificació de la Llei de guarderies infantils per establir que totes disposin d'un pla pedagògic i un preu públic homogeneïtzat. També vol definir la finalitat de cada centre i revisar la formació necessària per treballar en una llar d'infants. En el segon punt, les tres parts es comprometen a continuar desenvolupant programes i accions per a infants, joves i adolescents en situació de vulnerabilitat o amb risc d'exclusió social, i en concret que presentin conductes addictives de tot tipus, més enllà de les que regula la Llei de serveis socials i sociosanitaris.



Finalment, l’últim punt preveu que els grups parlamentaris i el Govern es comprometin a parlar de quines taxes han de pagar i quines no aquells organismes autònoms i les entitats parapúbliques quan facin un aprofitament del domini públic i realitzin un servei públic. Precisament, Encamp actualment està cobrant unes taxes a FEDA pel pas de línies elèctriques i des del Govern es proposava que es deixessin de cobrar aquest tipus de taxes. "La clau per a nosaltres era aconseguir que per poder modificar aquests acords s’hagués de fer amb majoria simple i per això és fonamental que aquests punts quedin fora de la llei de competències i transferències", ha explicat el cònsol major Jordi Torres. El mateix cònsol també ha indicat que des del comú s’acatarà el que els consellers generals decideixin però que, arran d’aquesta modificació, si finalment s’acaba imposant la voluntat de no cobrar les taxes tal com té en ment el Govern, es podrà revocar aquesta situació més endavant si s’escau i només es necessitarà majoria simple.



La minoria dona suport però es mostra crítica



Per part de la minoria també s'ha vist amb bons ulls l'acord, amb tants bons ulls que tant Liberals com PS hi han votat a favor. Però tots dos partits han criticat durament el fet que l’oposició no hagi tingut accés a la documentació relativa a la llei de competències i transferències, més enllà de la informació que els hi puguin transmetre els consellers generals dels seus mateixos partits. “Nosaltres som consellers del comú d’Encamp i tota la teca que s’ha treballat a la taula tripartida per debatre la llei de competències i transferències nosaltres no en tenim la documentació”, ha manifestat el conseller del PS+Independents, Joan Sans. La consellera de Liberals+Independents, Maribel Lafoz, s’ha avançat en el temps i ha apuntat que “quan es prenguin decisions en relació a l’acord institucional que avui hem aprovat ens passarà el mateix que amb la llei de competències i transferències, que nosaltres ja ens les trobarem preses”.



Malgrat haver donat el vistiplau a l’acord institucional, Sans també ha volgut deixar clar i avançar que aquest gest no és condició ‘sine quan non’ com un suport posterior a la llei de competències i transferències que s’ha de debatre al Consell General. En aquest sentit, el conseller socialdemòcrata ha estat molt crític amb la proposta que es va acabar definint per la taula tripartida. “És un model de les mateixes característiques i això ens incomoda perquè primer pensem en els ciutadans”, ha comentat. El conseller ha denunciat que “es perpetua l’actual model que per si sol ja és injust”. També creu que en cap cas s’han introduït criteris de modernitat i per això ha qualificat la reforma de “qui dia passa any empeny”.