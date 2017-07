Camí ral recuperat des de la Vall Central a Sorteny

Govern s’ha imposat la tasca de recuperar els camins rals per seguir fomentant les vies verdes i que la gent pugui passejar en entorns naturals del país dignes. La idea és que des de la vall central fins a la del Sorteny es pugui caminar sense travessar la carretera.

Els camins rals eren les rutes que unien les par­ròquies a través de les valls però que amb la construcció de les carreteres van quedar completament en desús i la majoria d’ells oblidats. Per capgirar la situació i disposar d’una nova via verda per la qual poder passejar, el Govern, per mitjà de l’estratègia nacional dels paisatges, a través de les vies verdes, s’ha proposat recuperar-los i ahir es va inaugurar el primer tram que està mig acabat. Donant continuïtat al camí de Santa Barbara, a Ordino, s’ha arranjat un tram d’uns 700 metres que segueix el riu i que

