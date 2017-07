Tall en el subministrament d'aigua per reparar una canonada

Capesa interromprà el servei a la Plana durant mitja hora per finalitzar uns treballs que es van iniciar d'urgència dilluns passat

Actualitzada 27/07/2017 a les 13:01

El comú d'Escaldes-Engordany ha informat que Capesa tallarà el subministrament d'aigua a la Plana a partir de les 15.30 hores per tal de reparar una canonada.



Els treballs donen continuitat a la intervenció que es va haver de fer d'urgència dilluns passat després de detectar-se una fuita d'aigua. En aquell moment, tenint en compte que coincidia amb la Festa Major de la parròquia, es va fer una reparació provisional perquè per fer la tasca definitiva calia obrir una rasa i tallar la circulació a la carretera de la Plana. D'aquesta manera, doncs, es va evitar entorpir la circulació.



Segons s'ha indicat des del comú, però, es preveu que sigui una intervenció curta i que el tall en el subministrament no s'allargui més de 20 minuts o mitja hora.