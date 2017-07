El vehicle, de matrícula italiana, queda aturat quan es dirigia a un hotel de l’avinguda del Fener

Un autobús de matrícula italiana va protagonitzar ahir una incidència viària al carrer Ciutat de Sabadell d’Escaldes-Engordany en quedar aturat per falta de carburant. Els fets van ocórrer pels volts de les dues del migdia quan el vehicle es dirigia a un hotel de l’avinguda del Fener, a tocar d’allà on va quedar aturat. L’autocar va patir un primer problema quan va intentar girar a la dreta per incorporar-se al carrer de l’establiment hoteler, ja que per les seves dimensions no va poder fer la maniobra. El conductor, llavors, va voler fer marxa enrere per continuar en direcció a Carlemany