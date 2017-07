Les empreses interessades tenen de marge fins al 21 d'agost per presentar les seves ofertes i una setmana després, el 28 d'agost, està previst que hi hagi l'obertura d'ofertes

Convocat el concurs per a l'activitat del ràfting Tram del riu Valira que passa per Sant Julià de Lòria.

Actualitzada 19/07/2017 a les 16:57

El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) recull avui la convocatòria del concurs per trobar l'empresa que s'encarregui de la prestació del servei de ràfting a Sant Julià de Lòria. Un pas més en la consecució del projecte que servirà per iniciar els tràmits de realització de la proposta esportiva. El concurs obert i d'àmbit nacional serà gestionat pel departament d'Obres i Urbanisme de la corporació laurediana.



Les empreses tenen de marge fins a les 15 hores del 21 d'agost, per tal de presentar les seves ofertes. Un cop finalitzi aquest termini, el comú procedirà a l'obertura d'ofertes el pròxim 28 d'agost. Prèviament, el BOPA recollia el 28 de juny passat l'adjudicació d'un concurs per tal d'arrendar i condicionar dos locals a l'avinguda Rocafort per a les activitats lligades al projecte del ràfting. Uns espais destinats a construir dutxes i vestidors per als usuaris, així com una recepció per l'entrega de material. En total, més de 150.000 euros per tal d'engegar el servei de ràfting a la parròquia.



Amb tot, sembla que cada cop s'acota més el període per iniciar les obres, tot i que encara es desconeix quan es posaran en marxa. Fonts properes al projecte han assenyalat que els treballs no començaran abans de l'octubre, de manera que l'inici de l'activitat no es preveu abans de la primavera de l'any vinent. A més, el cabal del riu Valira continua sent un dels principals neguits del projecte.