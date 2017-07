Obert el nou aparcament Bordes de Cal Prat

L’aparcament compta amb 25 places per a turismes, una d'elles reservada a persones amb mobilitat reduïda

Actualitzada 18/07/2017 a les 17:46

El nou aparcament comunal d'Escaldes-Engordany que s'ha posat en marxa avui aplica les mateixes tarifes dels aparcaments públics exteriors de la parròquia: els primers 30 minuts són gratuïts i s’ha fixat un preu de 0,50 euros per cada fracció de 15 minuts, 20,80 euros per tot el dia, i 3 euros per la nit (21 hores-08 hores).



Les obres d’adequació d'aquest nou pàrquing, que van començar ara fa poc més d’un mes, s’han executat en el marc del pla d’embelliment de l’avinguda del Fener, que té previst finalitzar en els propers dies. Els treballs de l’aparcament han suposat una inversió d’aproximadament 70.000 euros, comptant l’obra i la maquinària. Amb aquest nou equipament, el comú ha informat que la parròquia ja compta amb un total de 2.925 places d’aparcament.