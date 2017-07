La llei estableix un sorteig a partir del qual es podrà assignar un titular i dos suplents per mesa entre els que hi estiguin disposats

La modificació de la Llei qualificada del règim electoral preveurà la participació de ciutadans a les meses, com havia recomanat el Consell d’Europa. Però els ciutadans que formin part de les meses no ho faran de manera obligatòria com passa a d’altres països, sinó que en podran formar part voluntàriament.

El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va explicar-ho ahir en finalitzar la reunió de cònsols, en què els comuns van repassar els últims serrells d’una normativa que entrarà a tràmit parlamentari a final de juliol i que el Consell podria aprovar a la tardor.

