Cinca creu que la carta de la FIS acaba amb un debat que estava "fora de lloc"

El ministre portaveu, Jordi Cinca, considera que la carta de la FIS sobre la necessitat de la plataforma de Soldeu per utilitzar la pista de l'Avet durant les finals del campionat del món "acaba amb un debat que estava fora de lloc". Cinca afirma que la carta no afegeix cap novetat, sinó que confirma "allò que ja venien dient en les diferents reunions de treball al llarg dels darrers mesos o anys".

Actualitzada 28/06/2017 a les 20:09

"La carta de la FIS acaba amb un debat que estava fora de lloc", així ho ha afirmat el ministre portaveu, Jordi Cinca, en referència a la carta que van signar els màxims responsables de la Federació Internacional d'Esquí (FIS), on afirmen que la plataforma de Soldeu és condició necessària per desenvolupar les finals de la Copa del Món a la pista de l'Avet.



Segons Cinca, el document no "aporta cap novetat", sinó que confirma "allò que ja han vingut dient en les diferents reunions de treball al llarg dels darrers mesos o anys". El ministre portaveu ha assegurat que entén que el comú de Canillo i Ensisa mostrin aquesta carta "després que se'ls posés en qüestió sistemàticament".



La carta amb les consideracions de la FIS "no té res a veure amb el procés de declaració d'interès nacional del projecte", ha afegit el ministre portaveu. "El Govern l'ha fet en base a l'informe dels tècnics i més enllà de si la FIS considera necessària o no la instal·lació, l'informe no hauria variat", ha assegurat.



Cinca ha reiterat que la declaració d'interès nacional del projecte va ser demandada per part del comú de Canillo perquè entenien que era bo per l'estació i pel país poder disposar de dues pistes, la de l'Àliga i la de l'Avet, per acollir un esdeveniment de la "transcendència de les finals del campionat del món".