Actualitzada 31/01/2024 a les 06:04

Després de qualsevol enquesta venen les opinions, les anàlisis i les interpretacions dels resultats. Les conclusions extretes han de servir als dirigents per prendre decisions a curt, mitjà i llarg termini. Els darrers resultats de l’Observatori del segon semestre del 2023 del grup de recerca sociològica d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I) són prou significatius perquè així sigui.

Aquest estudi ha analitzat l’acord d’associació amb Europa. S’ha evidenciat –possiblement amb sorpresa per a alguns– la tendència a la baixa a secundar-lo, que ha arribat a valors per sota del 40%. Els resultats mostren l’escepticisme existent i, per tant, el risc que en el futur referèndum no prosperi l’acord d’associació. Ben segur que el Govern sabrà fer la lectura d’aquests resultats i prioritzarà mesures per revertir aquesta tendència i seduir els indecisos o els que prefereixen que Andorra es quedi com està.

Però l’Observatori també ha estudiat altres qüestions amb uns resultats previsibles, però no menys importants, i que també mereixen reaccions contundents, efectives i a llarg termini per part del Govern. El preu de l’habitatge i la manca d’oferta de lloguer tornen a ser els principals problemes. Les següents problemàtiques són el nivell baix dels salaris i l’elevat cost de la vida. Els resultats no sorprenen, però la gravetat de la qüestió sí. Les mesures establertes per resoldre l’habitatge encara no tenen efecte i mentrestant van creixent les inquietuds, que arriben a percentatges massa elevats. Que continuï preocupant el cost de la vida i els salaris baixos és també un reflex de la dificultat per arribar a final de mes i per estalviar, i això repercutirà en els futurs pensionistes. No oblidem també que el trànsit és la quarta preocupació dels ciutadans, atenuada només per la gravetat de les anteriors. Totes aquestes inquietuds seran tractades amb la mateixa contundència que l’acord d’associació? El temps ho dirà.