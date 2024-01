Desaparicions i telèfons

Actualitzada 31/01/2024 a les 06:09

La setmana passada va desaparèixer un home a Grau Roig que, al final, després d’activar el dispositiu d’emergència i mobilitzar helicòpters, servei de pistes i un grapat de gent fins a les tres de la matinada, van trobar tan panxo, l’endemà al matí, a un hotel del Pas de la Casa, com qui no vol la cosa, ni sap de què va. Almenys, final feliç. Tot i els inconvenients.

L’home sembla que estava amb uns amics i quan se’n va anar pel seu compte no va contactar amb ells. No duia telèfon, i no s’hi va poder comunicar. Home! A part de mòbils, també els hotels i altres establiments tenen telèfons fixos que es poden fer servir.

En llegir la notícia vaig estar temptat d’escriure un article sobre aquest tema, però abans de posar-m’hi vaig veure els dos comentaris que hi havia a l’edició digital del diari i he canviat de direcció.

El primer comentari deia que l’home hauria de pagar pel sidral que es va muntar.

El segon feia referència a com funciona la telefonia a Andorra.

D’aquest tema, del qual ja he parlat d’altres vegades i segurament té alguna cosa a veure amb el que va passar, la pregunta és: no tenia mòbil o el duia apagat, tenint en compte els preus que es paguen des d’Andorra?

Continuo pensant que el tema de la telefonia al nostre país és vergonyós. Volem votar si entrem a Europa o no, però seguim xuclant la sang telefònica dels qui ens visiten. Si es despisten, a final de mes reben una clatellada que pocs bons records els portaran d’Andorra.

Facin la comparativa. Pagar amb un mòbil andorrà des d’Espanya cap a Andorra costa 0,37 euros per minut, el mateix que rebre-la. Amb una companyia espanyola, com per exemple Movistar, trucar des d’Andorra a Espanya costa 1,21 euros tan sols fer la trucada, quantitat a la qual hem de sumar 1,82 euros per minut.

És a dir, un andorrà paga 1,85 euros per parlar cinc minuts des d’Espanya cap a Andorra, i l’espanyol que ve de turisme a Andorra paga pel mateix temps 10,3 euros. Una punyalada.

Els números parlen per si sols, i en lloc de ser un país presumiblement europeu, sembla que siguem a la Cotxinxina o a la Xina popular.

Aviat votarem la nova relació amb Europa, que sembla, segons les enquestes, que sortirà malparada. No m’estranya. Si no vaig errat, el Govern rep i seguirà rebent més de 30 milions d’euros anuals d’Andorra Telecom. Un grapat de diners amb els quals es poden fer moltes coses. Fins quan durarà la gallina dels ous d’or? Andorra, cada cop més lluny o més a prop d’Europa?