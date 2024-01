Sense contacte

Actualitzada 28/01/2024 a les 06:07

Podria dir que va clicar l’anunci per error. Amb el mòbil, va tocar l’anunci i es va obrir a la pantalla una web de contactes. Però com explicar que va omplir el registre? I com justificar que algunes dades del seu perfil estaven falsejades? No, això no colarà. Se sent atrapat. L’error va ser donar el seu telèfon de debò per confirmar el registre. I ara està rebent aquests missatges amenaçadors. Està espantat. Els missatges són cada cop més agressius. Li demanen diners per compensar les queixes d’algunes usuàries de la plataforma que s’han enfadat pels seus comentaris. Però ell només ha entrat a la pàgina de contactes un parell de cops. Potser tres. Què hi buscava? Res de concret. Segurament només l’impulsava la fantasia d’evadir-se de la rutina matrimonial. Va entrar al perfil d’algunes dones, però no hi va interactuar. N’hi havia una que li agradava molt. Però no li va dir res. Se sentia aclaparat per la seva mirada oceànica, el coll escultural, el cabell llarg que queia sobre les espatlles com una cascada. A més, era molt més jove que ell. No se li va acudir preguntar-se què hi feia una noia tan maca en una pàgina de contactes. Quina necessitat en tenia? Cap ni una. Ara se n’adona: era un esquer. Un perfil fals. Com el seu. Com tota la web. Tot era una trampa per fer-li xantatge. Ara comença a entendre. I està convençut que, d’alguna manera, els de la web de cites falsa saben que ell és un home casat (malgrat que havia posat que era solter) i per això el collen. Podria pagar i llestos, fora problema. Però sap que tard o d’hora la seva dona revisarà els comptes i preguntarà què són aquells 2.000€. I si l’hi explica? Mira, Canòlich, que l’altre dia per error vaig clicar un anunci... No, no colarà. Tampoc s’atreveix a posar una denúncia. Com fer-ho? Carinyo, surto un moment que vaig al despatx de policia a denunciar que m’estan extorsionant, torno d’aquí a cinc minuts. Impossible. No sap què fer. No ha fet res de dolent i ja se sent com si li hagués fet el salt a la Canòlich. I si se n’assabenten els nens? Fullejant el diari a l’hora del cafè troba la solució: “La policia alerta d’extorsions en pàgines web de contactes. S’aconsella no pagar i posar denúncia.” Pel que es desprèn de la notícia, la policia garanteix la discreció necessària.