Farà ara cinc anys que escric cada quinze dies una columna d’opinió en aquest diari i, al llarg dels meus prop de 140 articles, sempre he intentat diversificar les temàtiques, tot i que algunes tornen amb una certa periodicitat. Així doncs, he pogut expressar-me sobre nombroses problemàtiques que ens afecten en el nostre dia a dia, com ara certes qüestions polítiques, problemes socials, temes mediambientals, dificultats derivades de la massificació del turisme o efectes de la mundialització, entre altres. D’entre aquests nombrosos escrits, en destacaria dos o tres que tracten dels comentaris anònims que es publiquen en els diferents mitjans de comunicació digitals del país (i justament alguns d’aquests han estat dels més comentats). I ha de quedar clar que no estic en contra del fet que les persones es puguin expressar de forma lliure i puguin donar la seva opinió (ho faig quinzenalment, només faltaria que no estigui d’acord amb aquest sistema), però em preocupa els tipus de comentaris provinents de persones que els anglesos anomenen. Si haguéssim de traduir i definir aquesta paraula, podríem dir que elssón seguidors hostils que ataquen amb comentaris ofensius altres col·lectius a través de les xarxes socials. Aquests comentaris, per qui els llegeixi regularment, són cada vegada més nombrosos i la major part del temps escrits des de l’anonimat. I cal destacar que no aporten res al debat, tot el contrari, ja que no construeixen sinó que mitjançant un alt nivell d’hostilitat critiquen, ofenen, difamen o discriminen l’autor de l’escrit, les persones o el tema de l’article o fins i tot els altres comentaristes. Des del meu punt de vista, i sense moralitzar, crec que ningú ha de poder ser privat de donar la seva opinió, però sempre des de l’educació i la cordialitat, ja que mancar el respecte a algú amagant-se darrere d’un pseudònim és una solució de facilitat o, dit d’una altra manera, un acte covard i poc valent.