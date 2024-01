'Dumb & dumber' de nou?

Actualitzada 22/01/2024 a les 05:48

Més de la meitat del món té eleccions durant aquest any 2024. Els països més poblats del món, l’Índia, els Estats Units i Rússia, amb la notable excepció de la Xina, tenen tots cita durant els mesos a venir per a eleccions generals. Les tensions són altes, ja que el món mai ha estat tan polaritzat.

No s’espera cap canvi a les eleccions de març a Rússia. Putin serà reelegit amb majoria absoluta. Navalni, l’únic opositor que podria haver suposat el canvi, està entre reixes a Rússia des del gener del 2021, quan va tornar a Moscou després de recuperar-se a Alemanya d’una intoxicació per agents nerviosos que la majoria dels analistes creu que li van administrar els sequaços de Putin de l’FSB.

Putin així es convertia en el líder més longeu de Rússia de l’edat moderna, batent així el rècord d’un altre tirà sanguinari, Stalin, que va agafar el poder 29 anys.

Mentrestant, als Estats Units l’ascens d’un candidat independent és un recordatori agut de la intensa volatilitat –i incertesa– que plana sobre les eleccions. Els candidats més probables dels dos partits principals, Biden i Trump, són extraordinàriament impopulars. Es postulen a la presidència mentre la nació lluita amb divisions polítiques perilloses i ansietat econòmica. Trump, per descomptat, posaria en perill la democràcia una vegada més, sabent que no podrà presentar-se a un tercer mandat, i probablement acabarà a la presó per almenys una de les 91 causes obertes contra ell, des de l’acusació de violació de la periodista Jean Carroll al frau de múltiples empreses seves, fins a incitar la insurrecció i la presa brutal del Capitoli del 2020, que deixà 5 morts.

Resen que un tercer candidat es presenti per treure vots a Trump; si no, és molt probable que, al final de l’any, ens retrobarem amb la parella Putin i Trump al poder de les dues superpotències nuclears. Dumb and Dumber, o el que és el mateix amb aquests dos, autòcrata i aspirant a dictador. Una visió aterridora que ens portaria enrere si les seves poblacions continuen votant sense pensar en les conseqüències per a un món fràgil, violent i exhaust per les guerres.

Dit tot això, sento amargar-vos el cafè del matí i, malgrat tot allò, us desitjo un feliç any 2024.