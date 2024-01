Actualitzada 19/01/2024 a les 06:06

Actualment, el materialisme, el consumisme, l’individualisme, etc., tenen cada cop més protagonisme i redueixen l’ésser humà a la desesperació pel benefici i el poder. A més a més, hi ha moltes necessitats socials que no poden cobrir ni l’Estat ni el mercat, o “la mà invisible” d’Adam Smith. Per això existeix el tercer sector (associacions), protagonista a l’hora de cobrir les necessitats no ateses. De fet, genera uns nous tipus de “productes” o serveis denominats béns relacionals.

Segons l’economista Mauro Bonaïuti, els béns relacionals són aquest tipus peculiar de “béns” dels quals no es pot gaudir aïlladament, sinó únicament en el marc d’una relació entre el que ofereix i el que demanda, com per exemple els serveis a les persones (cures, benestar, assistència); els serveis culturals, artístics, espirituals i religiosos; els grups d’ajuda mútua i amor mutu, i l’amistat, el reconeixement, la companyia, el suport emocional, l’aprovació social, participació civil, l’amor, l’amistat, la participació en la vida pública, el treball no alienat, el gaudi de la naturalesa... Es caracteritzen per ser recíprocs, exigeixen motivació i autenticitat, afavoreixen el comportament cooperatiu generador de benefici mutu, influeixen de manera positiva en la felicitat de l’individu, contribueixen al reforçament de les normes i els hàbits cooperatius, afavoreixen la col·laboració del subjecte en la construcció de xarxes i estructures socials com la família i la comunitat, faciliten l’acció col·lectiva quant a la solució dels problemes i al desenvolupament d’iniciatives que promouen el benefici conjunt i es converteixen en un important component del benestar, i la felicitat n’és el resultat.

Aquests béns relacionals també beneficien els mercats, ja que en el camp laboral afavoreixen la productivitat dels treballadors, milloren l’intercanvi d’informació i el coneixement, acreixen la cooperació i l’altruisme i donen lloc a un increment general de l’eficiència i l’educació, i això millora l’ambient que es respira a les aules i afecta positivament la satisfacció i el rendiment dels alumnes, i tot plegat atorga a les persones implicades un paper actiu i les converteix en agents del seu propi canvi.

Són factors de cohesió i sostenibilitat comunitaris i estan profundament relacionats als espais compartits, als espais relacionals i als espais en xarxa.

Projecte Vida, com a associació, ha generat durant aquests dos anys diversos tipus de béns relacionals: grups d’ajuda mútua, club del llibre, espais de diàleg, xerrades divulgatives en escoles, per famílies, per professionals i per trencar l’estigma... Projecte Vida, en solitari, mai podria haver generat aquests béns relacionals, ja que les organitzacions necessitem treballar en xarxa de forma plural i multidisciplinària, teixint aliances i col·laboracions amb el màxim de gent possible.

*Eva Tenorio, Secretària executiva i vocal de Projecte Vida