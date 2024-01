Veure la padrina

Actualitzada 17/01/2024 a les 05:50

És delicat immiscir-se en afers que estan judicialitzats. Que els batlles examinin els expedients, repassin proves i testimonis i al final diguin el que hagin de dir. Nosaltres, ciutadans obedients, responsables i gens conflictius, acatarem les resolucions i sentències emeses amb alegria i respecte, plenament convençuts que al final del procés, la justícia resplendirà i tornarà, ni que sigui momentàniament, l’equilibri a l’univers. Sobre el conflicte (anava a adjectivar-lo com a, però millor que no) que ha esclatat entre The Grefg i la padrina –sobre el qual tothom ja s’ha fet, imagino, una composició de lloc amb les dades disponibles, sobretot escoltant a l’advocat Cristòfol, que s’explica molt bé– només faré un apunt tangencial. Malgrat la sordidesa del problema, però que té la virtut de posar el dit a dues nafres al mateix temps, també té una part positiva: és bonic que s’hagi posat d’actualitat la paraula, ni que sigui durant una breu temporada. Aquest diari, sense anar més lluny, s’hi ha abonat. Tan pirinenca, ella, tan genuïna i entranyable, gairebé intraduïble a cap altre idioma. A escala andorrana, la padrina és també la imatge de l’estat munificent, la infinita mamella pública. Però en aquest cas ens n’anem a l’arrel, a l’origen, a la padrina que ens evoca berenars amb pa, vi i sucre i aquells cinc duros que et donava mig d’amagat quan treies bones notes. És clar, segons qui en parli, la part en discòrdia no és una tendra padrina, sinó unao una. Ningú no és perfecte.