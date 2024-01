Actualitzada 11/01/2024 a les 06:00

Ja portem uns anys sentint els nostres polítics parlar del futur acord d’associació amb la Unió Europea i llegint a la premsa notícies sobre detalls de les negociacions dutes a terme. No obstant això, costa fer-se una idea del que podria implicar acceptar-lo, ja que sovint arriben informacions confuses i contradictòries, agreujades pels posicionaments antagònics de les diferents agrupacions polítiques presents al Consell General. En efecte, si alguns el defensen com l’única i millor opció que tenim al nostre abast, d’altres el rebutgen defensant que acceptar-lo seria contraproduent pel que fa a la sobirania del nostre petit país. El problema rau en el fet que tots aquestsarriben a la ciutadania sense que conegui en detall els diferents punts de l’acord al qual s’ha arribat, i això implica que sigui impossible fer-se una opinió de forma objectiva. Alguns em contradiran al·legant que existeix una pàgina web sobre Andorra i l’acord d’associació, però estic convençut que la major part de la població no l’ha consultat mai i en desconeix l’existència. Llavors, qui creure? Els qui anticipen que aquest acord significarà un avenç significatiu per a Andorra, sense el qual no hi haurà habitatges de lloguer a preu accessible ni es podrà posar fre a la construcció? O els qui al·leguen que no s’ha fet un estudi d’impacte del que implicaria l’acord i que acceptar-lo seria com signar un xec en blanc a Europa? Complicat, molt complicat. Personalment, crec que abans de fer manifestacions públiques sobre els possibles beneficis o els potencials perills d’adherir-s’hi caldria fer un treball de difusió pedagògica de l’acord, per tal d’apropar-lo als ciutadans i que siguin ells qui puguin fer-se la seva pròpia opinió. Aquest treball està evidentment previst, però potser no amb la temporalitat adequada, ja que mentrestant pot resultar fàcil (i temptador) “manipular” l’opinió pública sobre aquest tema.