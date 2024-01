Increment salarial

Actualitzada 10/01/2024 a les 06:02

El Govern decretarà que els salaris mínim i mitjà s’apugin d’acord amb l’IPC. Aquesta és la conclusió a què han arribat després de les trobades infructuoses entre la patronal i els sindicats. Com havia de ser, si no? Suposem que som empresaris i tenim un assalariat que cobra 2.300 euros i un altre que en cobra 2.400. Si fem cas a les lleis i decrets, hem de fer un augment de l’IPC a aquell que està cobrant per sota del salari mitjà de l’IPC, un 4,5 o 4,6% (encara no ho tinc gaire clar). O sigui, al que està per sota dels 2.380 euros, que passaria a cobrar uns 2.405 euros (o 2.403). En canvi, no tenim cap obligació d’augmentar res en absolut al que està cobrant per damunt del salari mitjà. El que en cobra 2.400, continuarà cobrant el mateix. Imagino que els empresaris no seran tan “capgrossos” per crear aquesta situació, però si ens atenim a les lleis i decrets, així seria. Quan s’estableixen topalls es poden crear situacions incongruents d’aquesta mena, i això és absurd. Igual d’absurd és que el Govern hagi de fer decrets per als increments salarials... Establir un salari mínim sí que és una feina de Govern; establir els augments salarials, no... Tothom té el mateix dret a rebre un augment igual a l’IPC, cobri el que cobri. Un altre tema és que l’empresari pugui o vulgui fer-ho. Fins no fa gaire temps, sempre ha funcionat així, i la llei de l’oferta i la demanda era la que manava i l’empresari que no augmentava el salari perdia els treballadors i perdia també la seva competitivitat. Ara ja no és així... Cada empresari ha de valorar el que vol i pot pagar, igual que ha de valorar els seus assalariats, i no hauria de ser el Govern qui dictés els increments salarials.