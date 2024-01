2024, previsió econòmica

Actualitzada 08/01/2024 a les 05:56

L’any 2024 serà millor que l’escenari previst pels experts fa tot just un any. La pujada sobtada dels tipus d’interès per controlar la inflació feia preveure una desacceleració de l’economia que desencadenaria en una crisi econòmica. Finalment no ha estat així, però per poc, i s’ha tancat l’any amb creixements positius del PIB d’un 7,7% per a Andorra, un 2,4% per a Espanya i un 1% per a França, amb un 0,6% pel conjunt de la UE. Si bé no s’ha entrat en crisi, els creixements de la UE i França han estat força a prop d’un creixement negatiu del PIB, que és el que es considera entrar en crisi econòmica. L’any 2024 no estarà exempt de riscos: els conflictes internacionals com la guerra d’Ucraïna, el conflicte de Palestina o bé la crisi de subministrament del canal de Suez són factors que poden afectar negativament el control de la inflació i el creixement del PIB durant el 2024. Els economistes esperem que durant el 2024 l’economia Andorrana tingui un creixement moderat del voltant del 4,5%, però superior a la mitjana de la UE que es preveu d’un 1,7%. Amb relació a la inflació, a Andorra s’estima que estarà al voltant del 3,5%, més elevada que la prevista a la mitjana de la UE, que es preveu al 2,9%. Quant a l’evolució del tipus d’interès, el BCE va tancar 2023 aturant les pujades de tipus d’interès i mantenint-lo en el 4,5%. Els experts estimen que els tipus podrien començar a baixar en el segon semestre de 2024. Andorra afronta temes prou importants, com la decisió de ratificar en referèndum l’acord d’associació amb la UE, o la necessitat de competir amb els països veïns per atreure mà d’obra qualificada per continuar creixent, i això implica aportar solucions a la crisi de l’habitatge incrementant l’oferta del parc de pisos de lloguer per moderar-ne el creixement, i continuar una política d’increment de sous per sobre dels països veïns que ens permeti atreure els millors professionals.* Vladimir Fernández Armengol, Soci de Crowe