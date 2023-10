Un projecte per a Andorra

Actualitzada 15/10/2023 a les 06:17

Amb Europa, si deixem que els altres portin la iniciativa, tenim totes les de perdre. Si imitem Mònaco, tenim totes les de perdre. Si només cerquem una entrada a un mercat, Europa desmantellarà la nostra economia, si les activitats econòmiques dins d’Andorra es desvinculen a la residència. Així les empreses andorranes i els professionals liberals no tindran capacitat per competir amb igualtat.

Andorra, abans de negociar amb Europa, ha de definir amb iniciativa un projecte de país. Primer ha de mesurar i comunicar el seu impacte econòmic regional fora de les fronteres d’Andorra i el seu compromís amb la protecció del medi ambient.

Si Andorra inclou el desenvolupament econòmic regional i la protecció del medi ambient del Pirineu com a prioritat de la negociació amb Europa i com a prioritat de les seves polítiques nacionals, guanya molta força negociadora. La negociació deixa de ser entre la UE contra una excepció incòmoda a tenir objectius compartits com a motor de desenvolupament sostenible regional. Des d’aquest marc es poden trobar mecanismes innovadors de cooperació que s’adaptin a les normes del mercat únic i que trobin el suport de Madrid i París.

Si ens obrim a compartir la nostra prosperitat de manera igualitària i sincera amb els veïns, trobarem un nou espai de desenvolupament econòmic. Des d’una zona franca a prop de la frontera andorrana per a la logística i la producció de les empreses andorranes a l’exterior; fins a un mercat únic regional a l’estil del que han fet els estats dels Balcans de l’Oest, podem trobar molts grisos entremig. Cal replantejar la negociació amb Europa. És una gran oportunitat per potenciar un model econòmic, social i polític que limiti els estralls que la globalització ha tingut sobre el Pirineu. Andorra ha de compartir amb els seus veïns un projecte comú sota un model econòmic, social i mediambiental original.