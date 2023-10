Actualitzada 06/10/2023 a les 06:27

Avui, 6 d’octubre, se celebra el Dia mundial de la paràlisi cerebral amb l’objectiu de conscienciar la població sobre aquesta discapacitat i per tal de visualitzar les necessitats i poder garantir els drets i les mateixes oportunitats que qualsevol altra persona. Aquesta data es va establir el 2012 a més de 100 països per a persones que viuen amb paràlisi cerebral, les seves famílies, simpatitzants i organitzacions que hi donen suport.

La paràlisi cerebral és un grup de trastorns neuromotors que es produeixen durant o després de la gestació i afecta permanentment el moviment corporal, així com la coordinació muscular, a causa d’una lesió o una anomalia en el desenvolupament del cervell, ja sigui abans, durant o després del naixement. Un estudi realitzat pel Centre per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC per les sigles en anglès) mostra que la prevalença mitjana de paràlisi cerebral és de 33 nens per cada mil i s’estima que al món hi ha més de 17 milions de persones que viuen amb una paràlisi cerebral i cada dia prop de mil nens neixen amb aquesta condició.

La paràlisi cerebral no té cura, però segons quins tractaments sovint poden millorar les capacitats de les persones que pateixen aquest trastorn i poden arribar a gaudir d’una vida adulta gairebé normal si les seves necessitats i els tractaments s’orienten adequadament, i com més aviat es comenci el tractament més possibilitats tenen de poder viure i aprendre les maneres i formes de poder realitzar la seva pròpia vida i en la majoria dels casos si tenen els suports humans i tècnics poden gaudir d’una vida totalment autònoma.

És molt important que totes i tots treballem i lluitem per poder garantir els drets bàsics i essencials de les persones amb paràlisi cerebral i per poder acabar amb l’estigma que es crea envers aquestes persones i construir una societat informada sobre què és i què no és la paràlisi cerebral.